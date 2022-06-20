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شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم (أونروا) من أجل الوفاء بإلتزاماتها للاجئين الفلسطينيين

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لدعم (أونروا) من أجل الوفاء بإلتزاماتها للاجئين الفلسطينيين
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين، والحد من معاناتهم، لا سيما في ظل التحديات والظروف الصعبة التي ألقت بظلالها، سواء الأوضاع الصحية أو الاقتصادية جراء جائحة (كورونا).

وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من شهر حزيران/ يونيو من كل عام، أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام.

وأشار إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948.

كما ودعا المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل، لتمكينها من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسيّة لأكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الدول العربية المستضيفة للاجئين، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلا عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم مما يفرضه ذلك من تحديات صعبة على كافة المستويات دون تمييز.

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