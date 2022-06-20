غزة: "الإعلامي الحكومي" يقرر إعفاء حجاج القطاع من الرسوم المقررة على التطعيم



وتابع: "علما أن عملية تطعيم الحجاج ستقوم بها وزارة الصحة داخل معبر رفح البري عند المغادرة".



وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الصحة بغزة، تنويها هاما لكبار السن من حجاج موسم 2022.



وقالت الوزارة: "على حجاج بيت الله الحرام ممن لديهم أمراض مزمنة ضرورة اصطحاب الأدوية الخاصة بهم بكمية تكفيهم طوال رحلة الحج (لمدة شهر)".



هذا وستخرج الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة يوم غد الثلاثاء إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك من خلال مطار القاهرة متجهين نحو جدة.



رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إنه "تقرر إعفاء كافة حجاج قطاع غزة من الرسوم المقررة على التطعيم".وأضاف المكتب: "القرار جاء بناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، وفي إطار متابعة إجراءات تسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام".