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وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل عددًا جديدًا من مصابي "جدري القرود"

وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل عددًا جديدًا من مصابي "جدري القرود"
علامات جدري القرود
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، آخر احصائيات مصابي (جدري القرود) في إسرائيل. 

وقالت الوزارة: "ارتفع عدد المصابين بـ (جدري القرود) في إسرائيل إلى تسع إصابات حتى اللحظة".

وأضافت أن الإصابات سجلت بعد تشخيص ثلاث إصابات جديدة أحدهم نقلت له العدوى في إسرائيل وليس من الخارج.

هذا وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أول إصابة بـ (جدري القرود)، بتاريخ الـ 19 أيار/ مايو الماضي لشاب في الثلاثينيات من عمره.

وقامت الوزارة بنقله إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو يعاني من أعراض مرض جدري القردة، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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