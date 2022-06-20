نائب المفوض العام لـ (أونروا): نشدد على تمسك الوكالة بتفويضها وولايتها

رام الله - دنيا الوطنشددت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ليني ستينسيث، على تمسك الوكالة الأممية بتفويضها وولايتها.جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الإثنين، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، بحضور مدير شؤون (أونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني.وجرى خلال اللقاء تقييم اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) في بيروت، حيث وصفتها ستينسيث بالناجحة جدا وأبدت ارتياحها لأهمية تحديد اللجنة الاستشارية معايير الشراكة بين الوكالة الأممية والمنظمات الدولية على أسس واضحة.كما أبدت ستينسيث ارتياحها لتفهم الدول المانحة أهمية الحفاظ على ميزانية الوكالة كما هي، مشيرة إلى أنها لاحظت تشجيعا من المانحين لحشد المزيد من التمويل لدعم الوكالة.بدوره، أبدى دبور ارتياحه لنتائج اللقاء، خاصة ما سمعه من ستينسيث حول تمسك الوكالة بالتفويض الممنوح لها وولايتها التي أُقرت في الأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة رقم (302)، مثنيا على توصيات المانحين لحشد المزيد من التمويل لتستمر (أونروا) بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.