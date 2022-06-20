"الصحة" بغزة تنشر تنويهًا هامًا لكبار السن من حجاج هذا الموسم

وقالت الوزارة: "على حجاج بيت الله الحرام ممن لديهم أمراض مزمنة ضرورة اصطحاب الأدوية الخاصة بهم بكمية تكفيهم طوال رحلة الحج (لمدة شهر)".



هذا وستخرج الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة يوم غد الثلاثاء إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك من خلال مطار القاهرة متجهين نحو جدة.





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تنويها هاما لكبار السن من حجاج موسم 2022.