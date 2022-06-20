شؤون فلسطينية

"الخارجية": اللاجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء عالمية وجب حلها

"الخارجية": اللاجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء عالمية وجب حلها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم الإثنين، أن حق العودة، والانتصاف، بما فيه التعويض للاجئين، جوهر الحقوق غير القابلة للتصرف.

وشددت الوزارة، في بيان لها، في اليوم العالمي للاجئين، على أهمية ضمان الحماية والرعاية للاجئين، والنازحين، والمهاجرين، وسبل الحفاظ على حقوقهم التي ضمنها القانون الدولي، وفي مقدمتهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحون عام 1967، في ظل التداعيات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد على 6.2 مليون، مؤكدة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واستعادة الأملاك.

كما أكدت الوزارة أهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام، والمتوقع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237، وأهمية حشد الدعم لتجديد ولاية (الأونروا) وتفويضها، للحفاظ عليها والحفاظ على اللاجئين وأنسالهم، وعدم تغيير تعريف اللاجئ من أجل تقويض حقوقهم إخفاء لجريمة النكبة.

ودعت الوزارة الدول، في يوم اللاجئ، إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني اللازم لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237، والتصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على (الأونروا) في سياق المحاولات المتواصلة لتقويض ولايتها وعملها ووقف الدعم عنها، ولحرف الأنظار عن جريمة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ النكبة في عام 1948.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين أينما كانوا، ومن أي جهة، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وعدم التمييز بين اللاجئين بناء على أصلهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو دينهم، وتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

وقالت إن القيادة الفلسطينية تعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق بالعودة إلى ديارهم، وترفض كافة محاولات الانتقاص من أي من حقوقهم أو فرض حلول لا تنسجم والحقوق الفردية والجمعية للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة الدول إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر التعهدات المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الجاري، لتقديم الدعم المادي اللازم والمستدام والمتوقع لوكالة (الأونروا).

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تنويهًا هامًا لكبار السن من حجاج هذا الموسم

"الصحة" بغزة تنشر تنويهًا هامًا لكبار السن من حجاج هذا الموسم

&#34;التشريعي&#34; بغزة: حق العودة حق فردي وجماعي و(أونروا) تتحمل أي مساس بقضية اللاجئين

"التشريعي" بغزة: حق العودة حق فردي وجماعي و(أونروا) تتحمل أي مساس بقضية اللاجئين

حماس تدين الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة (أريئيل) كجامعة ضمن عضويتها

حماس تدين الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة (أريئيل) كجامعة ضمن عضويتها

المطران حنا: انتهاكات الاحتلال وسياساته الظالمة تتم دونما حسيب أو رقيب

المطران حنا: انتهاكات الاحتلال وسياساته الظالمة تتم دونما حسيب أو رقيب

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى

بيت لحم: مستوطن يجرف أراضي في بلدة كيسان

بيت لحم: مستوطن يجرف أراضي في بلدة كيسان

جيش الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل أحد منفذي عملية (إلعاد)

جيش الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل أحد منفذي عملية (إلعاد)

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية؟

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التشريعي&#34; بغزة: حق العودة حق فردي وجماعي و(أونروا) تتحمل أي مساس بقضية اللاجئين

"التشريعي" بغزة: حق العودة حق فردي وجماعي و(أونروا) تتحمل أي مساس بقضية اللاجئين

المطران حنا: انتهاكات الاحتلال وسياساته الظالمة تتم دونما حسيب أو رقيب

المطران حنا: انتهاكات الاحتلال وسياساته الظالمة تتم دونما حسيب أو رقيب

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى

بيت لحم: مستوطن يجرف أراضي في بلدة كيسان

بيت لحم: مستوطن يجرف أراضي في بلدة كيسان

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى

"الإعلام المجتمعي" يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

منوعات

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

خرج من أزمة فقدان والده..رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

عربي

لأول مرة منذ حوالي عقد.. وفد مصري من رجال الأعمال يزور إسرائيل

لأول مرة منذ حوالي عقد.. وفد مصري من رجال الأعمال يزور إسرائيل

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة