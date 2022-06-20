"التشريعي" بغزة: حق العودة حق فردي وجماعي و(أونروا) تتحمل أي مساس بقضية اللاجئين



واستنكرت لجنة شؤون اللاجئين بتشريعي غزة "التحيز الدولي بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين على الرغم من صدور عشرات القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها القرار 194 الصادر عام 1949، الذي يؤكد على حق العودة إلا أن اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون حقهم في العودة".



وأضافت: "هذا اليوم يذكر العالم بمأساة أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطينيي الذين تستمر معاناتهم منذ 74 عاماً بعد أن اجبروا بقوة السلاح على مغادرة مدنهم وقراهم ومزارعهم ومنازلهم من قبل جماعات المغتصبين اليهود الذين قدموا من مختلف بقاع الأرض".



وأكدت لجنة شؤون اللاجئين بتشريعي غزة على أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة قضية سياسية وإنسانية، وإن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا بتطبيق حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، انطلاقا من مشروعية هذا الحق طبقا للقانون الدولي بوثائقه الأساسية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع وإعلان الحقوق المدنية والسياسية للشعوب".



ويأتي يوم اللاجئ العالمي يصادف 20 حزيران/ يونيو من كل عام للتضامن مع اللاجئين في العالم.



رام الله - دنيا الوطنقال لجنة شؤون اللاجئين والمغتربين بالتشريعي بغزة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي إن: "حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف ولا يسقط بتقادم الزمن ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو دولة أو سلطة أن تتنازل عن هذا الحق"، مؤكدة أن (الأونروا) تتحمل كعنوان سياسي وشاهد على النكبة مسؤولية أي مساس بقضية اللاجئين أو تذويب قضيتهم.