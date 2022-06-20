شؤون فلسطينية

حماس تدين الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة (أريئيل) كجامعة ضمن عضويتها

حماس تدين الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة (أريئيل) كجامعة ضمن عضويتها
عبد اللطيف القانوع
رام الله - دنيا الوطن
أدان المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، قرار لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة (أريئيل) كجامعة ضمن عضويتها. 

واعتبر القانوع في تصريح له اليوم الاثنين، القرار تكريساً مفضوحاً لسياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية، وتعدّياً سافراً على أرضنا، لن يمنحهم شرعية على شبر منها. 

وقال: "هذا القرار يعدّ تواطؤاً من منظومة التعليم الإسرائيلية في مسلسل تصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وانتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية المنددة والرافضة للتوسّع الاستيطاني على حساب أرضنا". 

ودعا القانوع الجامعات حول العالم إلى مقاطعة جامعات الكيان ورفض التعاون معها لتورّطها في سياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوان على أرضنا وشعبنا.

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