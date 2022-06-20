المطران حنا: انتهاكات الاحتلال وسياساته الظالمة تتم دونما حسيب أو رقيب



وتابع حنا: "ما دامت الجرائم تتم دونما مساءلة اومحاسبة فإنها سوف تستمر والعالم الذي يدعي الديمقراطية والتحضر والدفاع عن حقوق الانسان يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذه الجرائم اذ انهم لا يحركون ساكنا ، ولا يقومون بأي عمل يمكن ان يشكل رادعا للاحتلال لكي يتوقف عن ممارساته ومظالمه بحق شعبنا".



واختتم: "لا حسيب ولا رقيب على انتهاكات الاحتلال ولذلك فإننا نلحظ انها مستمرة ومتواصلة ولكن شعبنا مصمم على الصمود والثبات والرباط رغما عن كل التحديات والمؤامرات التي يتعرض لها".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن "جرائم الاحتلال بحق شعبنا تتم دونما اي حسيب او رقيب، ولذلك فإن هذه الانتهاكات مستمرة ومتواصلة حيث إن الاحتلال يبدو انه يتمتع بحصانة وخاصة عندما تكون الجرائم بحق شعبنا حيث يتم الاكتفاء ببعض البيانات الخجولة والتي لا يمكن ان تردع الاحتلال بأي شكل من الاشكال".