شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى

النضال الشعبي: حق العودة مقدس ولن نمرر نقل صلاحيات (الأونروا) لأي منظمة دولية أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حق العودة مقدس لا يسقط بالتقادم، وأن أبناء شعبنا متمسكون بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها بفعل آلة الدمار والعدوان الإسرائيلية.

وأضافت الجبهة في مناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، الذي يصادف اليوم الإثنين، "شعبنا الفلسطيني أثبت أنه قادر على مواصلة نضاله ولن يستسلم، وأن المراهنة على إسقاط حق العودة أفشلته إرادة شعبنا وقواه الحية".

وقالت الجبهة: "ما يزال أكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948".

وتابعت الجبهة: "اليوم العالمي للاجئين" يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، برعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة  مما يتطلب منها بذل المزيد من الجهود تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت الجبهة إلى"ضرورة توحيد كل الجهود لدعم صمود اللاجئين في المخيمات وتحسين ظروفهم الحياتية، مطالبة وكالة الغوث الدولية الأونروا بتحمل مسؤولياتها، وزيادة خدماتها، وتحسينها في كافة المجالات".

وأكدت على "التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها استنادا إلى القرار194 وتعبر عن رفضها لكل المخططات التي تحاول الانتقاص من هذا الحق أو تجاوزه، وأن أية حلول دون عودة اللاجئين الى ديارهم ستكون مرفوضة".

وشددت بأنه "لن نقبل ولا نمرر بأي شكل من الاشكال نقل صلاحيات الاونروا لأي منظمة دولية اخرى وأن تفويضها يجب أن يبقى كما هو وتتولى المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين، وأن حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أيًا كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها، وأن استمرار الوكالة  ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية تتعلق في حق عودة شعبنا إلى دياره التي شرد منها".

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