جيش الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل أحد منفذي عملية (إلعاد)





والجدير بالذكر أنه تم اعتقالهما من دون مقاومة ومن دون إصابات، لكنهما كانا منهكين بسبب عدم تناولهم طعاما ولا شرابا لعدة أيام.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إن "قائد القيادة الوسطى بالجيش وقع أمس الأحد على أمر مصادرة وهدم لمنزل صبحي أبو شاكر لمشاركته في تنفيذ عملية في (إلعاد)".ويشار إلى أن جيش الاحتلال وشرطته والشاباك اعتقل يوم الأحد الموافق 8 أيار/ مايو 2022، منفذي عملية (إلعاد).وألقت قوات من شرطة الاحتلال وجيشه على أسعد الرفاعي وصبحي أبو شاكر في حرش قريب من مدينة روش هعاين (راس العين)، حيث كانا يختبئان بين الأعشاب.