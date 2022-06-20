دولي

بدءاً من الشهر المقبل.. ارتفاع أسعار الحليب في إسرائيل

بدءاً من الشهر المقبل.. ارتفاع أسعار الحليب في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، أنه من المرتقب أن تُرفع أسعار الحليب في الأول من الشهر المقبل بنسبة تتراوح بين (6% - 13%)

وأضافت: أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بين وزارة المالية والمحالب ومربي الأبقار باءت حتى الآن بالفشل.

ويقرر وزيرا المالية والزراعة، في إسرائيل، خلال الأيام المقبلة ما اذا كانا سيوقعان أمراً يمنع رفع الأسعار، وعندئذ ستكون المحالب الصغيرة  المتضررة الرئيسة التي قد تواجه صعوبات في الصمود اقتصاديًا نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام.

يشار إلى أن الكثير من المواد الغذائية أبرزها القمح، والزيوت النباتية، تأثرت بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في 24 من شباط/فبراير الماضي.

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