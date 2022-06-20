شؤون فلسطينية

"الإعلام المجتمعي" يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى

"الإعلام المجتمعي" يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى
رام الله - دنيا الوطن
نفذ مركز الإعلام المجتمعي، 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني، في محافظة الوسطى، شارك فيها أكثر من 250 شخص من كلا الجنسين، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع “حشد المجتمع والإعلام لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والأمن في قطاع غزة” في إطار المرحلة الثانية من مشروع سواسية، البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMAN، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف  UNICEFلتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

وقالت خلود السوالمة، مديرة المشاريع في مركز الإعلام المجتمعي، "يهدف مشروع سواسية إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة وتعزيز حقوقها من خلال جهود المناصرة والتوعية والعمل على رفع الوعي بمفاهيم العدالة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والمرأة في الاتفاقيات الدولية ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التثقيف المدني للأطفال والشباب".

وعقد مركز الإعلام المجتمعي ورش التوعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة في محافظة الوسطى، ومنها جمعية براعم الأمل والمحبة، وجمعية قطوف الخير، وجمعية نور المعرفة، وجمعية تنمية المرأة الريفية، بالإضافة إلى مركز البرامج النسائية دير البلح.

حيث قام بتيسير لقاءات التوعية المشاركون/ات في تدريب “إعداد مدربين/ات لتعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية” أحد أنشطة مشروع سواسية، وهم المحامي محمود الفقعاوي، والإعلامية ظريفة أبو قورة، والمحامي محمد خليفة، والمحامية آية أبو حطب، بالإضافة إلى المحامية نورهان الطباطيبي.

وتناول الميسرون/ات في ورش التوعية، مقدمة حول حقوق الإنسان الأساسية، والحقوق الرقمية وعلاقتها بحقوق الإنسان، ومفهوم الجرائم الإلكترونية، وأسبابها، وأنواعها، وأبرز طرق الوقوع فيها، مع التركيز على سُبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية، والقوانين التي تحكمها، بالإضافة إلى كيفية تأمين الحسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وأبرز سلوكيات الحماية أثناء استخدام هذه المنصات.

وشهدت لقاءات التوعية تفاعل كبير من المشاركين/ات باعتبارها المرة الأولى التي يتعرفون خلالها على موضوعات الجرائم الإلكترونية والحقوق الرقمية، كما وأوصوا بتكثيف جلسات التوعية حول آليات الحماية، وكيفية تقديم شكوى عند التعرض لأي جريمة إلكترونية، وفق الميسرة نورهان الطباطيبي.

من الجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي يساهم في خلق بيئة رقمية آمنة يتمتع بها الجميع بالحرية في الاستخدام والتواصل، وذلك من خلال مواصلة العمل على إعداد شباب/ات من كلا الجنسين وتمكينهم بالوعي والمعرفة والمهارة لنشر ثقافة الأمان الرقمي والوقاية من الجرائم الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني، حيث يواصل تنفيذ سلسلة ورش توعية حول "الحقوق الرقمية، والحماية من العنف الإلكتروني" في باقي محافظات قطاع غزة.

يُشار أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل بقطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.




أخبار ذات صلة

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية؟

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية؟

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عواودة يرقد على سرير المشفى بحالة صحية حرجة

هيئة الأسرى: الأسير المضرب عواودة يرقد على سرير المشفى بحالة صحية حرجة

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

مجلس أمناء جامعة النجاح يتَّخذ عدداً من القرارات الهامة بشأن الأحداث الأخيرة

مجلس أمناء جامعة النجاح يتَّخذ عدداً من القرارات الهامة بشأن الأحداث الأخيرة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين: اليوم العالمي للاجئ مناسبة مهمة للتذكير بحقوق اللاجئين

الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين: اليوم العالمي للاجئ مناسبة مهمة للتذكير بحقوق اللاجئين

غزة: &#34;الداخلية&#34; تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام المجتمعي&#34; يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى

"الإعلام المجتمعي" يعقد 5 ورش توعية حول الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني بالوسطى

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

منوعات

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة عن حياة شاكيرا وبيكيه

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

شاهد: جوني ديب يصدم المتابعين بإطلالته الجديدة

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان