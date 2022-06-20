شؤون فلسطينية

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي

وزير التربية يبحث مع بلدية الظاهرية دعم التعليم دائرة الإعلام التربوي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مع رئيس بلدية الظاهرية بهجت جبارين وطاقم البلدية؛ آليات دعم التعليم وتطويره.

وأكد الجانبان مرتكزات الشراكة والمساهمة الوطنية والمجتمعية؛ لمساندة الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل دعم التعليم في كافة المناطق؛ والمضي قُدماً بتنفيذ "البرنامج الوطني لتبني المدارس" وتعميمه ليطال المدارس كافة.

وجرى خلال اللقاء؛ مناقشة سُبل تشييد وتأهيل مدارس جديدة في المدينة، وتفعيل ضريبة التربية والتعليم "المعارف"، وتعزيز دور مكتب التربية في الظاهرية، والاهتمام بالتعليم المهني وإمكانية إنشاء مدرسة تخدم طلبة المنطقة؛ حيث حضر اللقاء مسؤولون من الوزارة، وكادر البلدية.


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