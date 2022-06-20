عاجل

  • مجلس أمناء جامعة النجاح: إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف

  • مجلس أمناء جامعة النجاح: إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه

شؤون فلسطينية

الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين: اليوم العالمي للاجئ مناسبة مهمة للتذكير بحقوق اللاجئين

الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين: اليوم العالمي للاجئ مناسبة مهمة للتذكير بحقوق اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً باليوم العالمي للاجئين.

وقالت الهيئة إن "اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق في الـ 30 من حزيران/ يونيو من كل عام مناسبة مهمة لتذكير العالم وكل من يساند حقوق الإنسان والشرعية الدولية بأن هناك مأساة مستمرة منذ 74 عاما".

وتابعت: "يعاني منها أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني بسبب اقتلاعهم وطردهم من بيوتهم في فلسطين، وهي أطول مدة لجوء لشعب في العصر الحديث، على الرغم من صدور القرار رقم 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وعلى الرغم الإشارة في قرار الجمعية العامة رقم 302 المنشئ لوكالة "الأونروا" على أن تتولى الوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم الذي أُخرجوا منه بفعل الاحتلال".

وأضافت: "بهذه المناسبة فإن "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" تدعو المجتمع الدولي لممارسة كافة الوسائل الكفيلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم كما وتدعو "الهيئة 302" الى التمسك بوجود "الأونروا" ورفض كافة محاولات إضعافها أو تحويل مهامها الى أية وكالة أو هيئة أممية أخرى وذلك الى حين انتفاء سبب وجودها والمتمثل بالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.






أخبار ذات صلة

مجلس أمناء جامعة النجاح يتَّخذ عدداً من القرارات الهامة بشأن الاحداث الأخيرة

مجلس أمناء جامعة النجاح يتَّخذ عدداً من القرارات الهامة بشأن الاحداث الأخيرة

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

غزة: &#34;الداخلية&#34; تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

غزة: الزراعة تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن وفرة الأضاحي لهذا العام

غزة: الزراعة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن وفرة الأضاحي لهذا العام

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير تدين قرار الاعتراف بجامعة مستوطنة (أرئيل)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية: ندعو لإقرار موازنة ثابتة لـ(أونروا)

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

منوعات

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

بعد إصابته بشلل الوجه..تعرّف على ثروة جاستين بيبر

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

زوج هيفاء وهبي يظهر للعلن..والسبب عيد الأب

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

بهذه الطريقة سعد لمجرد يضع حداً للشائعات..ويعلن حبه لإليسا

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان