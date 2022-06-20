الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين: اليوم العالمي للاجئ مناسبة مهمة للتذكير بحقوق اللاجئين

وتابعت: "يعاني منها أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني بسبب اقتلاعهم وطردهم من بيوتهم في فلسطين، وهي أطول مدة لجوء لشعب في العصر الحديث، على الرغم من صدور القرار رقم 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وعلى الرغم الإشارة في قرار الجمعية العامة رقم 302 المنشئ لوكالة "الأونروا" على أن تتولى الوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم الذي أُخرجوا منه بفعل الاحتلال".





وأضافت: "بهذه المناسبة فإن "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" تدعو المجتمع الدولي لممارسة كافة الوسائل الكفيلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم كما وتدعو "الهيئة 302" الى التمسك بوجود "الأونروا" ورفض كافة محاولات إضعافها أو تحويل مهامها الى أية وكالة أو هيئة أممية أخرى وذلك الى حين انتفاء سبب وجودها والمتمثل بالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.















وقالت الهيئة إن "اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق في الـ 30 من حزيران/ يونيو من كل عام مناسبة مهمة لتذكير العالم وكل من يساند حقوق الإنسان والشرعية الدولية بأن هناك مأساة مستمرة منذ 74 عاما".