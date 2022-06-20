شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، (1.41) طن ذهب تقريبا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.42 مليون شيكل تقريبا.

 وسجلت عمليات دمغ المعادن الثمينة خلال شهر أيار ارتفاعاً بنسبة 98% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وحققت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 103% عن الشهر ذاته من العام السابق.

 وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر ايار 2022 مبلغ (1848) دولار، مسجلة تساوي مع ذات الشهر من العام 2021.

 وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنوياً نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية.

وتقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 105 أطنان، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.

ودعت المديرية المواطنين للحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

وفي السياق، نفذت طواقم المديرية 18 جولة تفتيشية شملت 67 محلا، وتم إصدار 9 رخص لمزاولة حرفة التصنيع والاتجار بالمعادن الثمينة.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الداخلية&#34; تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

غزة: الزراعة تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن أسعار الأضاحي لهذا العام

غزة: الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن أسعار الأضاحي لهذا العام

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

نتنياهو يشن هجوماً على بينيت بشأن قرار تأجيل هدم بيوت منفذي العمليات

نتنياهو يشن هجوماً على بينيت بشأن قرار تأجيل هدم بيوت منفذي العمليات

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

منوعات

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان