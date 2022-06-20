شؤون فلسطينية

غزة: الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن أسعار الأضاحي لهذا العام

غزة: الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن أسعار الأضاحي لهذا العام
توضيحية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أن أسعار الأضاحي في متناول الجميع مع مراعاة الارتفاع على مدخلات الإنتاج وبشكل مقارب من الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن من استطاع الحصول على أضحية في السنة الماضية سيجد الأمور ليست مختلفة كثيراً هذا العام.

وقال البسيوني في حديثه لـ"دنيا الوطن" :" تحدثنا سابقا من أن التخفيض المسبق في موسم الاضاحي نظراً لأهمية هذا الموسم كانت الأمور باتجاهين الأول تحقيق الوفرة بالاضاحي والثاني أن تكون ضمن مواصفات الصحة العامة لملائمة أذواق المستهلكين بشكل عام".

وأضاف:" نؤكد أن الكميات المطلوبة متوفرة بالأسواق كما هو مخطط له، حيث يتوفر 17 الف رأس من العجول  22 ألف رأس من الأغنام"، معتبرًا أن هذه الكمية تكفي احتياج قطاع غزة لعيد الاضحى 2022.

 وأوضح أن هذا الموسم يسير بشكل جيد متمنيا أن تكون نسبة الاقبال بشكل أفضل .

وفي سياق متصل، أوضح البسيوني، أن ارتفاع أسعار الدواجن في قطاع غزة بسبب ندرة إدخال البيض المخصب من الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الإغلاق المتكرر للمعابر، معتبرًا أن هذا الارتفاع عارض وسينتهي مع اقتراب عيد الأضحى للعام 2022 وقلة الطلب على المنتج.

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