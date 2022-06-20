شؤون فلسطينية

نتنياهو يشن هجوماً على بينيت بشأن قرار تأجيل هدم بيوت منفذي العمليات

نتنياهو يشن هجوماً على بينيت بشأن قرار تأجيل هدم بيوت منفذي العمليات
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حول قرارات تأجيل هدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في أراضي عام 48.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "بينيت يقيّد الجيش، ويضر بقوة الردع لدينا".

وتابع: أنه في تلك القرارات "يعرض أمن إسرائيل للخطر، فقط من أجل بقائه السياسي".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اتخذ قرارًا، خلال الأسبوع المُنصرم بتأجيل هدم منزل رعد حازم  منفذ عملية (ديزنغوف) إلى ما بعد زيارة بايدن.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم، إن "وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، غانتس أصدر أمرًا بشأن منزل أحد منفذي عملية (أريئيل)".

ووفق الصحيفة، فإن غانتس أمر بوقف هدم منزل أحد  منفذيْ عملية (أرئيل) والذي كان مقررًا اليوم.

وتابعت الصحيفة: أنه "تم اتخاذ القرار كجزء من سياسة تهدئة المنطقة قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر المقبل".

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الداخلية&#34; تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

غزة: "الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن معبر رفح يومي الثلاثاء والأربعاء

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

غزة: الزراعة تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن أسعار الأضاحي لهذا العام

غزة: الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن أسعار الأضاحي لهذا العام

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يبحث مع فصائل المنظمة في سوريا احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34;: دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

"الاقتصاد": دمغ 1.41 طن ذهب خلال الشهر الماضي

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

فلسطين تشارك في اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسيران الطوس والخطيب يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

منوعات

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

أول رد من حسن شاكوش على انتهاء أزمته مع هاني شاكر

هل تكون إليسا عروس 2022؟

هل تكون إليسا عروس 2022؟

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان