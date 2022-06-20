نتنياهو يشن هجوماً على بينيت بشأن قرار تأجيل هدم بيوت منفذي العمليات

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حول قرارات تأجيل هدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في أراضي عام 48.وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "بينيت يقيّد الجيش، ويضر بقوة الردع لدينا".وتابع: أنه في تلك القرارات "يعرض أمن إسرائيل للخطر، فقط من أجل بقائه السياسي".وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اتخذ قرارًا، خلال الأسبوع المُنصرم بتأجيل هدم منزل رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) إلى ما بعد زيارة بايدن.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم، إن "وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، غانتس أصدر أمرًا بشأن منزل أحد منفذي عملية (أريئيل)".ووفق الصحيفة، فإن غانتس أمر بوقف هدم منزل أحد منفذيْ عملية (أرئيل) والذي كان مقررًا اليوم.وتابعت الصحيفة: أنه "تم اتخاذ القرار كجزء من سياسة تهدئة المنطقة قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر المقبل".