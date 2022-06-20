لأول مرة منذ حوالي عقد.. وفد مصري من رجال الأعمال يزور إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارتا الاقتصاد والخارجية الإسرائيليتين، اليوم الإثنين، عن وصول وفد مصري مكون من 12 شخصًا من أصحاب المصانع ورجال الأعمال إلى إسرائيل مساء أمس.وقالت الوزارتان في تصريح صحفي، إنه "لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان، وصل وفد مصري مكون من 12 من أصحاب المصانع ورجاء الأعمال إلى إسرائيل الليلة الماضية في إطار اتفاقية الـ QIZ بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة".وتابعت: "سيزور أعضاء الوفد مصانع ويلتقون بشركات ورجال أعمال إسرائيليين".بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيباي إن "الشراكة بين مصر وإسرائيل، في المجالات الاقتصادية، تعمل على تقوية العلاقات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقتنا".وتابعت "أرحب بزيارة الوفد المصري التي ستسهم في دفع المصالح المشتركة".وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في وقتٍ سابق، على خطّة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.وذكر البيان أن "الخطّة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، بالاعتماد على دمج القدرات والمزايا النسبيّة للبلدين".ولفت البيان إلى أن الخطة جاءت بمبادرة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجيّة، يائير لبيد، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الماليّة، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي.وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن "الخطّة تهدف إلى تعزيز انكشاف الصناعة الإسرائيلية على خطط واتجاهات التطوّر الاقتصادي في مصر وإتاحة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة أمام الشركات الإسرائيليّة".