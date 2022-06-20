للمرة الأولى منذ شهرين.. أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بإسرائيل

وكانت هيئة البث (مكان)، نقلت عن مصدر وصفته بـ "كبير" في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن متحور (كورونا) "ba5"، بدأ ينتشر في إسرائيل، مرجحاً أن يكون التطعيم أقل فعالية لمنع انتقال العدوى.



