دولي

للمرة الأولى منذ شهرين.. أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بإسرائيل

للمرة الأولى منذ شهرين.. أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة في "إسرائيل"، للمرة الأولى منذ شهرين ونصل.

وسجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير، 10,202 مصاب، خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت الحالات الخطيرة إلى 168.

وبلغت نسبة المصابين من إجمالي الفحوصات 38.95%.

وكانت هيئة البث (مكان)، نقلت عن مصدر وصفته بـ "كبير" في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن متحور (كورونا) "ba5"، بدأ ينتشر في إسرائيل، مرجحاً أن يكون التطعيم أقل فعالية لمنع انتقال العدوى. 

وأوضح مع ذلك أن "نجاعته ضد الإصابة الخطيرة لا تزال غامضة، معرباً عن اعتقاده، بأن المنحنى الوبائي سيرتفع إلى معدلات أعلى مما كان عليه قبل شهرين، لكنه لن يصل إلى الأرقام التي عهدناها أثناء موجة (أوميكرون).

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