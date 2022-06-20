شؤون فلسطينية

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل

اشتية: نذكر الجميع بحقنا في الغاز ومواردنا الطبيعية التي تنهبها إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، إننا "نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية، التي تنهبها دولة الاحتلال".

وشدد في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على العالم أن يتذكر ذلك جيداً، وألا يشجع دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وأرضهم من قتل وتشريد واستيطان وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية".

وحيا اشتية برلمان كتالونيا على قراره وإعلانه بأن إسرائيل ترتكب جريمة فصل عنصري، واعتبره قرارا هاما كون برلمان كتالونيا أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن إسـرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، داعيا العالم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤولياته بشأنها.

وحول المخطط الإسرائيلي لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة حوالي مليون دونم، اعتبر رئيس الوزراء هذا المخطط الاستعماري بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة، لما تبقى من فرص لحل الدولتين، مشيرا إلى انه يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل.

وحذر دولة الاحتلال من عواقب تنفيذ هذا المخطط، وطالب المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، التحرك لوقف هذا العدوان السافر.

واعتبر اشتية مشروع القرار الذي قدّم للكنيست الاسرائيلية بعدم رفع العلم الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) وفي بقية المناطق الخاضعة لإسرائيل (وفق ادعائهم) وفيما يسمى "يهودا والسامرة"، دليلا إضافيا على النوايا الاستعمارية لحكومة الاحتلال، ويعطي إشارة إضافية أن دولة الاحتلال لم تتراجع عن فكرة ضم الضفة الغربية والمناطق المسماة (ج). وشدد على ان علم فلسطين سيبقى فوق القدس وكل أرض فلسطين.

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