غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار غرب غزة.وقال في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بعض منصات التواصل الاجتماعي، نشرت بأن سلطة الأراضي قامت بإزالة تعدي في منطقة أنصار غرب غزة يعود لآل أبو عمرة، "علماً أن الموضوع هو تنفيذ الشرطة لحكم قضائي بناءً على نزاع مدني بين مواطن من آل أبو سمهدانة (مالك الأرض) وآخر من آل أبو عمرة (متعدي) وليس لسلطة الأراضي علاقة بالأمر".وأضاف "الإعلامي الحكومي": "وإننا إذ نستهجن الزج بسلطة الأراضي في موضوع ليس لها علاقة به، فإننا نهيب بالنشطاء ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تبني أي رواية دون الرجوع لجهات الاختصاص".وحذر من "التساوق مع محاولات البعض المساس بصورة سلطة الأراضي كمؤسسة رسمية تقوم بواجبها الطبيعي في الحفاظ على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وفق القانون".