شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي بمرشدي بعثة الحج الفلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي بمرشدي بعثة الحج الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، صباح اليوم الأحد، بمرشدي بعثة الحج الفلسطينية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام، لمناقشة الخطط الوعظية المصاحبة للحجيج، معلنا أن موسم الحج لهذا العام سيكون موسم الوحدة والتوحيد.

وأكد البكري، في بيان صحفي، أن من أهم البعثات المرافقة لموسم الحج هي بعثة الإرشاد والوعظ، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا ودوام تواجد المرشدين مع الحجاج في حلهم وترحالهم، لتقديم صورة مشرّفة عن بلدهم من خلال التزامهم بالقوانين المعمول بها في وزارة الأوقاف.

وبين البكري، أن الوزارة قامت بعمل كتيب يعتبر دليل للمرشدين لإيصال الموعظة للحجاج بصورة ميسرة، مضيفا أن الوزارة وبالتعاون مع دار الإفتاء الفلسطينية قامت بإصدار نشرة تتعلق بالفتاوى التي تهم الحاج الفلسطيني وتيسر عليه أداء مناسكه.

وقال "أنه وبتعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية فإن الوزارة تسعى إلى توفير كافة أسباب النجاح لأداء طواقم العمل، وخاصة البعثة الإرشادية لتحافظ بعثة الحج الفلسطينية على المركز المتقدم والمتميز".

وقدم البكري لمحة عن آلية العمل بهذا الموسم، خاصة بما يتعلق بعمل المرشدين بالمشاعر المقدسة (في كل من عرفات ومنى)، وكذلك النفرة من عرفات الى المزدلفة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمكان المناسب والإقامة والوقت الشرعي الذي يحقق أداء المناسك بالاستناد الى الفتوى الشرعية وبما ينسجم مع آليات العمل التنظيمية.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الإعلامي الحكومي&#34; يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

غزة: "الإعلامي الحكومي" يصدر تصريحاً بشأن إزالة تعديات في منطقة أنصار

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

&#34;الخارجية&#34;: الاعتراف بجامعة مستوطنة (آرئيل) وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

"الخارجية": الاعتراف بجامعة مستوطنة (آرئيل) وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: أربع إصـابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

التربية والتعليم: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة نهاية يوليو المقبل كحد أقصى

التربية والتعليم: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة نهاية يوليو المقبل كحد أقصى

الاحتلال يؤجل هدم منزل أحد منفذيْ عملية (أريئيل) لما بعد زيارة بايدن

الاحتلال يؤجل هدم منزل أحد منفذيْ عملية (أريئيل) لما بعد زيارة بايدن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الداخلية&#34; بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

"الداخلية" بغزة تعيّن مديراً جديداً لشرطة المحافظة الوسطى

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

شاهد: مركز الإعلام المجتمعي ينفذ مبادرة لتشجيع محو الأمية الرقمية لكبار السن بالقطاع

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين بالضفة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم الإثنين

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم الإثنين

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات &#34;عزم الصادقين&#34; التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة

قوات الاحتلال تغلق المداخل الرئيسية لقرية حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تغلق المداخل الرئيسية لقرية حوسان غرب بيت لحم

منوعات

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

أول تعليق من محمد رمضان على تغريمه 13 مليون جنيه من شبكة (MBC)

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

لمحبي مهرجان الجونة..خبر غير سار

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان