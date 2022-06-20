وزير الأوقاف يلتقي بمرشدي بعثة الحج الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، صباح اليوم الأحد، بمرشدي بعثة الحج الفلسطينية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام، لمناقشة الخطط الوعظية المصاحبة للحجيج، معلنا أن موسم الحج لهذا العام سيكون موسم الوحدة والتوحيد.وأكد البكري، في بيان صحفي، أن من أهم البعثات المرافقة لموسم الحج هي بعثة الإرشاد والوعظ، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا ودوام تواجد المرشدين مع الحجاج في حلهم وترحالهم، لتقديم صورة مشرّفة عن بلدهم من خلال التزامهم بالقوانين المعمول بها في وزارة الأوقاف.وبين البكري، أن الوزارة قامت بعمل كتيب يعتبر دليل للمرشدين لإيصال الموعظة للحجاج بصورة ميسرة، مضيفا أن الوزارة وبالتعاون مع دار الإفتاء الفلسطينية قامت بإصدار نشرة تتعلق بالفتاوى التي تهم الحاج الفلسطيني وتيسر عليه أداء مناسكه.وقال "أنه وبتعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية فإن الوزارة تسعى إلى توفير كافة أسباب النجاح لأداء طواقم العمل، وخاصة البعثة الإرشادية لتحافظ بعثة الحج الفلسطينية على المركز المتقدم والمتميز".وقدم البكري لمحة عن آلية العمل بهذا الموسم، خاصة بما يتعلق بعمل المرشدين بالمشاعر المقدسة (في كل من عرفات ومنى)، وكذلك النفرة من عرفات الى المزدلفة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمكان المناسب والإقامة والوقت الشرعي الذي يحقق أداء المناسك بالاستناد الى الفتوى الشرعية وبما ينسجم مع آليات العمل التنظيمية.