شؤون فلسطينية

"الخارجية": الاعتراف بجامعة مستوطنة (آرئيل) وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

"الخارجية": الاعتراف بجامعة مستوطنة (آرئيل) وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي
جامعة مستوطنة (آرئيل)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الاعتراف بجامعة مستوطنة (آرئيل) وضمها للجامعات الإسرائيلية، "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن "هذا القرار يشكل اعتداءً سافراً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، داعماً للاستيطان وشرعنة له، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو ذات الصلة، وتسييس فاضح للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وهو سابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان. "

وأضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة كبيرة لهذا القرار وستتابعه مع مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتطالب تلك الجهات برفضه وعدم التعامل معه باعتباره خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، كما ستطالب الجامعات والهيئات الأكاديمية المختلفة بإدانة هذا القرار والضغط على لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليه".

وأدانت الوزارة الترحيب الإسرائيلي الرسمي بهذا القرار واعتبرته دليلاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية قررت تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة الاعتراف بجامعة مستعمرة "ارئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من سلفيت وضمها إلى عضوية اللجنة، بعد أن كانت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رفضت قرار الحكومة لفترة طويلة باعتباره قراراً سياسياً.

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