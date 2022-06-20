دولي

في زيارة رسمية لها.. وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور المغرب اليوم

في زيارة رسمية لها.. وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور المغرب اليوم
وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد
رام الله - دنيا الوطن
تجري وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وقال رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، مساء الأحد: "نحن سعداء باستقبال أييليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، التي تقوم غدا بزيارة رسمية إلى المغرب".

وأضاف: "من المتوقع أن تلتقي خلال زيارتها بوزير الداخلية (عبد الوافي الفتيت)، ووزير الخارجية (ناصر بوريطة) وبعض كبار المسؤولين في المغرب".

وأردف: "ستناقش التعاون بين البلدين في مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة".

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي تفاصيل عن فترة استمرار الزيارة، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حولها.

ونقل موقع (يسرائيل هيوم) عن مقربين من شاكيد قولهم، إن اتفاقية كهذه حال توقيعها تنظم عملية جلب عمالة مغربية ستساعد في تطوير سوق للإسكان في إسرائيل وتسريع عمليات البناء لمشاريع إسكانية، وتحل مسألة النقص في الأيدي العاملة الأجنبية في مجال رعاية المسنين والمرضى الذين يحتاجون رعاية على مدار الساعة.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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