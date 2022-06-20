المعارضة في إسرائيل بصدد طرح مشروع قانون حل (كنيست) يوم الأربعاء





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المعارضة تريد ممارسة الضغوط عليه وعدم تفويت الفرصة لحل (كنيست)، إذا قرر في اللحظة الأخيرة دعم حله.





وأفادت (القناة 12) التلفزيونية مساء أمس، أن أورباخ بصدد إمهال الحكومة أسبوعًا إضافيًا، لتأمين أغلبية للائتلاف.



واجتمع أورباخ يوم أمس مع النائب عن (يهدوت هتورا)، موشيه غافني من المعارضة، والوزيرة عن (يامينا)، اييليت شاكيد.



ووفق (مكان)، فإن الحكومة الإسرائيلية، لن تطرح الأسبوع الجاري أيضًا مشروع قانون تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، للتصويت عليه، بسبب عدم توفر الأغلبية.







وحذر رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، أمس الأحد، من سقوط الائتلاف الحكومي إذا لم يتم تمرير قانون مستوطنات الضفة في الأسبوعين المقبلين في (كنيست).

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت خلال اجتماع لـ حزب (يمينا) عقد قبل أيام قليلة، قدّر نهاية قصة الائتلاف في عدم تمرير القانون.

رام الله - دنيا الوطنتنوي المعارضة في إسرائيل، طرح مشروع القانون الخاص بحل (كنيست) بعد غدٍ الأربعاء إذا اتضح لها أن النائب عن (يامينا)، نير أورباخ سيدعمه.