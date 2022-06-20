دولي

باريس: حزب ماكرون سيتواصل مع الأحزاب المعتدلة

باريس: حزب ماكرون سيتواصل مع الأحزاب المعتدلة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار، الأحد، إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان.

وأوضحت جريجوار، في تصريح صحفي، "نتواصل مع أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام"، بحسب موقع "يورو نيوز".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد تعرض التحالف الذي يتزعمه الرئيس ماكرون لانتكاسة كبيرة حيث فشل في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية الأحد، ما يعرض الأغلبية الرئاسية لخطر تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.

وتوقعت استطلاعات الرأي لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أن تحالف ماكرون (معًا، يضم حزبي "موديم" الوسطي و"أفق" اليميني) قد يحصل على 205 إلى 235 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 عندما وجد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران نفسه في وضع مماثل، حيث فاز بعدد مقاعد قليل في الانتخابات التشريعية.

ووضعت هذه النتائج ماكرون في موقف حرج حيث سيتعين عليه الآن تجميع الأغلبية من خلال تشكيل تحالف مع الأحزاب، للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، التي ستكون ضرورية لمواصلة أجندة حكومته في الولاية الثانية، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المتوقع أن يفوز المنافس الرئيسي لتحالف ماكرون، الائتلاف السياسي اليساري الذي تم تشكيله حديثًا بقيادة جان لوك ميلينشون، بما يتراوح بين 149 و190 مقعدًا، بحسب موقع "فرانس 24" المحلي.

والفائز المفاجئ في هذه النتائج هو التجمع الوطني لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والذي من المتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 75 إلى 95 مقعدًا.

ومن المرجح أن يفوز الحزب الاشتراكي "ليه ريبوبليانس"، بحوالي 60 إلى 70 مقعدًا، بحسب مراسل الأناضول.

ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات بهدف نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

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