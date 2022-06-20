إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الإثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسيةونوهت "المرور" عن وجود سوق النصيرات الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.كما نوهت لإغلاق جزئي لشارع البحر - معسكر الشاطئ مقابل الباخرة المكسورة، وذلك لوجود أعمال تدعيم للشارع، يوميا من الساعة 07:00 حتى الساعة 20:00، حتى تاريخ 20/06/2022.