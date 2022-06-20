شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة نهاية يوليو المقبل كحد أقصى

التربية والتعليم: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة نهاية يوليو المقبل كحد أقصى
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد عواد، صباح اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في نهاية تموز/ يوليو كحد أقصى".

وأردف عواد أن: "اختبارات الثانوية العامة تسير بشكل طبيعي وعلى أكمل وجه وبدون أي معوقات".

وعن تصحيح الاختبارات، أكد عواد أن تصحيح أي مادة يبدأ مباشرة في اليوم التالي من تقديم اختبارها".

وتوجه، الثلاثاء الماضي 14 حزيران/ يونيو، نحو 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج.

يذكر أن آخر اختبارات الثانوية العامة يكون يوم 4 تموز/ يوليو المقبل.

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