الاحتلال يؤجل هدم منزل أحد منفذيْ عملية (أريئيل) لما بعد زيارة بايدن



وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اتخذ قرارًا، خلال الأسبوع المُنصرم بتأجيل هدم منزل رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) إلى ما بعد زيارة بايدن.



وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط بين 13 و16تمز/ يوليو المقبل، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.













رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، اليوم السبت، أن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، غانتس أصدر أمرًا بشأن منزل أحد منفذي عملية (أريئيل).ووفق الصحيفة، فإن غانتس أمر بوقف هدم منزل أحد منفذيْ عملية (أرئيل) والذي كان مقررًا اليوم.وقالت الصحيفة، إنه "تم اتخاذ القرار كجزء من سياسة تهدئة المنطقة قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر المقبل".