شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن تطعيم حجاج قطاع غزة

"الصحة" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن تطعيم حجاج قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم، إعلانًا لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443 هـ /2022 م.

وقالت الوزارة، إنه "سيتم تطعيم الحجاج داخل معبر رفح البري أثناء سفرهم يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين".

ويبلغ عدد حجاج فلسطين الذين سيتوجهون للديار الحجازية لأداء فريضة الحج بلغ 2900 حاجًا موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغت نسبة الحجاج لهذا العام بلغت 45%، بناء على قرار من السعودية نظرًا لجائحة كورونا، حيث أقرت السعودية أن بتوجه مليون حاج لهذا العام منهم 15% من داخل السعودية.




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