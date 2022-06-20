عربي

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد
مراسم تقديم السفير البحريني أوراق اعتماده في قصر الشعب
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد السفير البحريني وحيد مبارك سيار سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لمملكة البحرين في دمشق، وذلك خلال مراسم جرت في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.

وتولى سفير البحرين الجديد في سوريا منصبه رسميا في أول بعثة دبلوماسية كاملة للبلاد هناك منذ أكثر من عقد في ظل استمرار دمشق في تطوير علاقاتها مع الدول العربية.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقد قالت وكالة الأنباء السورية: استقبل الرئيس الأسد السفير سيّار وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين متمنياً له النجاح في مهمته، وكان قد أعيد فتح سفارة البحرين في دمشق عام 2018.

أخبار ذات صلة

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

مباحثات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني في شرم الشيخ

مباحثات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني في شرم الشيخ

هزة أرضية تضرب الإمارات

هزة أرضية تضرب الإمارات

&#34;علماء المسلمين&#34; يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

"علماء المسلمين" يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات &#34;عزم الصادقين&#34; التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة

قوات الاحتلال تغلق المداخل الرئيسية لقرية حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تغلق المداخل الرئيسية لقرية حوسان غرب بيت لحم

الخليل: إصابة شاب برضوض في اعتداء للمستوطنين

الخليل: إصابة شاب برضوض في اعتداء للمستوطنين

&#34;الخارجية&#34; تدين قرار محكمة الاحتلال بشأن الأسير الحلبي وتعتبره غير قانوني

"الخارجية" تدين قرار محكمة الاحتلال بشأن الأسير الحلبي وتعتبره غير قانوني

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمالي القطاع

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمالي القطاع

أسرى صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34; يهددون ببدء إضراب عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقالهم

أسرى صفقة "وفاء الأحرار" يهددون ببدء إضراب عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقالهم

الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة الخضر

الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة الخضر

(فدا): شعبنا لا يعول على زيارة الرئيس بايدن للمنطقة

(فدا): شعبنا لا يعول على زيارة الرئيس بايدن للمنطقة

منوعات

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

عربي

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الكويت تشهد الثلاثاء أطول نهار في الخليج

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان وثيقة أولويات شراكة تشمل مجال الطاقة

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان