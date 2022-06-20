الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.وقال مكتب إعلام الأسرى، اعتقلت 4 مواطنين من رام الله، وهم: الأسير المحرر فخر عاهد خلف، وموسى حامد، والطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان، ومحمد إبراهيم سرور.وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت من الخليل الصحفي مصعب قفيشة، وفياض شبانة من الخليل، والمحرر المحرر خليل وليد دويكات من نابلس.وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: كريم الأطرش، ومحمد كريم الأطرش من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت المواطن شادي أبو اسنينة من القدس.