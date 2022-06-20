إعلام الاحتلال يكشف السبب وراء انطلاق صفارات الإنذار مساء أمس في القدس



من جهتها، أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن مستوطنين أبلغوا عن سماعهم صوت صافرات الإنذار في أحياء مدينة القدس.















رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، السبب وراء انطلاق صفارات الإنذار مساء أمس في القدس.وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "هناك شكوك لدى هيئة السايبر الوطني بأن صفارات الإنذار التي دوت مساء أمس في القدس وإيلات كانت بسبب هجوم سايبر "الكتروني".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أنّ صفارات الإنذار قد دوّت في مدينة القدس المحتلة للمرة الثالثة، مساء أمس.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في القدس ومستوطنات الغلاف، لافتا إلى أنه ناتج عن عطل فني.وأشار إلى أن مسألة تفعيل صافرات الإنذار قيد الفحص، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يوجد تخوفات من حادث أمني.