حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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المدينـة



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القدس 28-16 26-16 26-17 بيت لحم 28-16 26-16 26-17 رام الله والبيرة 27-15 25-15 25-16 طولكرم 29-18 27-18 27-19 نابلس 29-17 27-17 28-17 قلقيلية 29-18 27-18 27-19 جنين 31-18 29-18 30-19 سلفيت 28-16 26-16 26-17 طوباس 32-19 30-19 31-20 روابي 29-17 27-17 28-17 الخليل 27-16 25-15 25-16 غزه 28-19 26-19 27-21 أريحا 36-22 34-22 34-23 خانيونس 28-19 26-19 27-21 الأغوار الشمالية 34-20 32-20 32-21 رفح 29-18 27-18 28-22

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الإثنين 2022/06/20: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2022/06/21: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموجالأربعاء 2022/06/22: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2022/06/23: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي