الجهاد الإسلامي: "عزم الصادقين" رسائل ميدانية للاحتلال بوقف الانتهاكات بالمقدسات والأسرى

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن مناورة "عزم الصادقين" تهدف لرفع الجهوزية القتالية على جميع المستويات لأي معركة قادمة.وقال سلمي في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إن المقاومة الفلسطينية وجدت للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومنع الانتهاكات التي تمارس ضد شعبنا ومقدساته، مشدداً على أن العدو هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".وأضاف:" نؤكد على جهوزية المقاومة لأي طارئ وهي على أهبة بشكل كامل متكامل، مشيراً إلى أنها تتابع وتقيم جميع الاحداث في أراضينا المحتلة، وفي سجون الاحتلال".وأوضح سلمي أن المناورة تأتي في إطار الرسائل الميدانية التي ترسلها سرايا القدس للاحتلال الإسرائيلي من خلال المشاغلة والمراكمة حتى تحرير الأرض و"ارجاع الحقوق الفلسطينية المغتصبة".وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تتابع عن كثب زيارة الإدارة الأمريكية إلى المنطقة، مؤكداً رفض حركته جميع الضغوط والمشاريع السياسية ومشاريع التسوية التي تطرحها الولايات المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية.وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت أمس السبت،عن إطلاق مناورات عسكرية تستمر على مدار أيام في قطاع غزة.وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، عبر حسابه في "تليجرام"، إنه "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة".وأضاف أن "المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".