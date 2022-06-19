فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة









وأضافت: "والتي سيتخللها إطلاق صواريخ وقذائف تجاه بحر قطاع غزة ضمن أهداف مفترضة وذلك عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين الموافق الـ20 من حزيران/ يونيو لعام 2022، ونعلمكم أن شاطئ البحر سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة".

رام الله - دنيا الوطنكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة (الجهاد)، مساء الأحد، خلال تنويه للمواطنين في قطاع غزة، أن اليوم الاثنين ستبدأ مناورات "عزم الصادقين"، وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً.وقالت الحركة: "تجري سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في هذه الأيام مناورات (عزم الصادقين)".