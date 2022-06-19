شؤون فلسطينية

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة

فيديو.. سرايا القدس تكشف تفاصيل مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ يوم الاثنين بغزة
سرايا القدس- وحدة المدفعية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة (الجهاد)، مساء الأحد، خلال تنويه للمواطنين في قطاع غزة، أن اليوم الاثنين ستبدأ مناورات "عزم الصادقين"، وذلك عند الساعة التاسعة صباحاً.

وقالت الحركة: "تجري سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في هذه الأيام مناورات (عزم الصادقين)".

وأضافت: "والتي سيتخللها إطلاق صواريخ وقذائف تجاه بحر قطاع غزة ضمن أهداف مفترضة وذلك عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين الموافق الـ20 من حزيران/ يونيو لعام 2022، ونعلمكم أن شاطئ البحر سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة".
 

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