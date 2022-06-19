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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتخذ قراراً بشأن بوابة دخول مستوطنة (نتيف هعسراه) المحاذية لقطاع غزة

جيش الاحتلال يتخذ قراراً بشأن بوابة دخول مستوطنة (نتيف هعسراه) المحاذية لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تقرر، مساء اليوم الأحد، نقل بوابة دخول متسوطنة (نتيف هعسراه) المحاذية لشمال قطاع غزة، حوالي كيلو متر شرقاً إلى منطقة مخفية عن الحدود.

وأشارت القناة، إلى أن ذلك جاء في ظل الخوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة على المركبات والمشاة في المستوطنة.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت برج مراقبة تابع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ويطل على مستوطنة (نتيف هعسراه)، ودمرته بشكل كامل.

ولكن أعادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بناء برج المراقبة، وذلك في اليوم التالي من قصفه من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي.

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