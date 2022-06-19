شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمالي القطاع

آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون شمالي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في أراضي المواطنين الزراعية، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شرق بيت حانون وتوغلت في أراضي المواطنين لعشرات الأمتار، وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وإطلاق نار متقطع.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل في الأراضي الزراعية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

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