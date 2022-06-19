اندلاع حريق هائل بغابات قرب العاصمة الألمانية وإجلاء 700 شخص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الألمانية إجلاء 700 شخص قرب برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، حيث تضرب موجة حر استثنائية عدة مناطق في أوروبا.وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوكالة (فرانس برس) بأنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية الأحد أي "حوالي 700 شخص".وأتى الحريق الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على حوالي مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.وكتبت رئاسة البلدية على (تويتر) متوجهة إلى سكان الحي "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم هذا ليس اختبارا"، وتم انشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.في 2018 شهدت هذه المنطقة حريقا التهم 400 هكتار من الغابات.والرياح القوية تساهم خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعبا، بحسب السلطات.