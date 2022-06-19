جيش الاحتلال يدخل جرافة آليه في الخدمة العسكرية.. هذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، ادخال أول جرافة تعمل بجهاز تحكم عن بعد، اطلق عليها اسم (الباندا) في الخدمة العسكرية.وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "إن جرافة الباندا هي أداة هندسية فريدة يتم التحكم فيها عن بعد، والغرض منها هو السماح بنفس العمليات التي تقوم بها الجرافة العادية، ولكن دون تعريض الجنود للخطر"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.واضاف أن (الباندا) هي أداة هندسية محمية، أو بعبارة أخرى أول روبوت على الأرض، وهي عبارة عن نظام آلي أرضي غير مأهول، يعتمد على جرافة لأداء المهام الهندسية.