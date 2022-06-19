أسرى صفقة "وفاء الأحرار" يهددون ببدء إضراب عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنقال أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم من قبل الاحتلال: إنه "طال أمد اعتقالنا ونحن ننتظر حريتنا ولن نصمت بعد اليومَ".وأكدوا في بيان لهم مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال أعاد اعتقالنا خارجَ إطارِ القانونِ وخارج إطارِ التفاهمات وهوَ أمر نرفضه وسنواجهُهُ بكلِ قوة.ودعوا الوسيط المصري بأن يقوم بواجبه تجاهنا فنحن ضحايا تنصل الاحتلال من صفقة أشرفت عليها وتمت برعايته.وأضافوا: "ثقتنا عالية بالمقاومة الفلسطينية للوفاء بما وعدت وإطلاق سراحنا بعد ثماني سنوات عجاف تذوقنا فيها الألمَ والمرارة".وتابعوا: "أهلنا وشعبنا وأحرار العالم، إن حريتَنا حق لنا وقد سلبَها الاحتلال منا، وقد آن الأوان لاستعادتها، لذلك هذه هي الرسالة الأخيرة التي نرسلُها من قلب السجونِ قبل أن نبدأ إضرابنا المفتوح عنْ الطعام لنيلِ حقنا".كما ودعوا إلى مساندة كافة الفعاليات والنشاطاتِ التي تدفع باتجاه استعادتنا لحياتنا لنعود إلى أهلنا ومجتمعنا ونخدمه بما يليق بنا كأبناء مقاومة وأبناء شعب يسعى للحرية ويرفض الظلم.