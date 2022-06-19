وزير خارجية الاحتلال يتوجه لتركيا قريباً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد ، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سيزور تركيا قريباً.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن اتصالات تجري من أجل زيارة قريبة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى ‎تركيا، في أعقاب توثيق التعاون بين إسرائيل وتركيا والوضع الأمني ​​الحساس".من جانبه، أكد مكتب لابيد، أنه وزير الخارجية الاسرائيلي سيغادر يوم الخميس المقبل، إلى تركيا في زيارة سياسية سريعة، لافتا إلى أنه سيلتقي خلالها بنظيره التركي تشاويش أوغلو.وكان الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هاتف ظهر اليوم، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في ظل احتمالية وقوع هجمات ضد الاسرائيليين في الاراضي التركية.