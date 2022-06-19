الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة الخضر

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في بلدة الخضر، بمحافظة بيت لحم.وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن الاحتلال علق لوحة في أراضي منطقة "خلة ظهر العين" بالبلدة، اليوم الأحد، يخطر بموجبها أصحاب الأراضي في تلك المنطقة بمنعهم من الوصول إليها، إلا من خلال تصريح خاص، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من اعتداءاته على أراضي بلدة الخضر، من خلال الاستيلاء على مساحات وتجريف أخرى واقتلاع أشجار.