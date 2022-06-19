شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: المقاومة تهدف لتحرير الأرض واستعادة سيادة الشعب الفلسطيني على كامل جغرافيته

أبو مرزوق: المقاومة تهدف لتحرير الأرض واستعادة سيادة الشعب الفلسطيني على كامل جغرافيته
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ أكثر من 100 عام، وتهدف في نهاية المطاف إلى تحرير الأرض، واستعادة سيادة الشعب الفلسطيني كامل جغرافيته. 

وقال أبو مرزوق، في كلمة له خلال مؤتمر "السيادة الفلسطينية" العلمي: "نحن لا نزال في مرحلة الثورة والتحرر لا مرحلة بناء الدولة، وبالتالي فإن تحرير فلسطين وتفكيك الاحتلال الإسرائيلي هو ممر إجباري للحديث عن قضايا السيادة الفلسطينية، ولا وجود للسيادة طالما بقي الاحتلال موجودا في حياة الفلسطيني".

وأضاف: "المسألة الفلسطينية ليست منعزلة عن تأثير محيطها القريب أو البعيد، وعلى العكس تمامًا فإن للأحداث في كل من الإقليم وعلى المستوى الدولي تأثيرا بشكل مباشر في مرحلة التحرر الوطني".

وأشار أبو مرزوق، إلى أن حركة حماس لها منظومة علاقات خارجية تعتمد عليها في معركتها من أجل التحرير والعودة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة خاضت معركة كبيرة ومشرفة في شهر مايو 2021، إلا أن البيئة الإقليمية منعت من استثمارها، وعملت قوى رئيسة في المنطقة على منع الحركة من الاستثمار السياسي لهذه الجولة المباركة من القتال

وقال: "مصالح الدول التي ارتبطت مع الكيان والولايات المتحدة منعت بعضها من أن يكون لها موقف داعم للشعب الفلسطيني يليق بمكانة هذه الدول".

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