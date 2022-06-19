إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن حدثيْن وقعا عند السياج الفاصل بالخليل وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنكشف دورون كدوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، عن حدثين، وقعا، مساء اليوم الأحد، عد السياج الفاصل بمديتي الخليل وقلقيلية.وفي الحدث الأول، أفاد كدوش، أن قوات الاحتلال أطلقت النار نحو أربعة مواطنين فلسطينيين بعد اقترابهم من السياج الفاصل بالقرب من قرية ترقوميا غرب مدينة الخليل، معلنا عن اصابة أحدهم.وفي الحدث الثاني، أكد المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال، أن ستة مواطنين فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج الفاصل بالقرب من قرية عزون شرقي مدينة قلقيلية، وفروا من المكان، وذلك بعد إطلاق نيران تحذيرية في الهواء من قبل قوات الاحتلال.