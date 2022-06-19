الداخلية بغزة تقرر وقف حركة الصيد في البحر غداً الاثنين.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تنويهاً حول حركة الصيد في بعض المناطق ببحر القطاع.وأكدت الوزارة في التنويه الذي نشرته على موقعها الالكتروني، أنه تقرر وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها الى البحر يوم غدٍ الاثنين، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11.59 مساءً.وأشار إلى أنه سيتم وقف حركة الصيد كذلك في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأرجعت الوزارة في تنويهها، سبب هذا التوقف عن حركة الصيد، إلى وجود أعمال وتدريبات للمقاومة.