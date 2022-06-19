شؤون فلسطينية

تفاصيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة

تفاصيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
أنهت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة، اليوم الأحد، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار. 

حيث كان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة: "إن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبرًا أن الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.

وأضاف: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

بدوره، قال عضو في الحملة العالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير مناصرة بلال عودة لـ"وفا": إن "جلسة الأسير مناصرة الذي لم يحضر الجلسة بسبب وضعه الصحي الصعب، انتهت بعد سماع المداولات واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، ومن المتوقع صدور قرار خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

وأضاف: رغم التأجيل والتسويف الذي تستخدمه محاكم الاحتلال في قضايا تخص المواطنين الفلسطينيين والعنصرية التي تغلق أحكامها وقراراتها، إلا أننا في حملة إطلاق سراح أحمد مناصرة مستمرون في الحملة، مهما كانت نتائج هذه المحكمة، وما زلنا نرى، خطرًا حقيقيًّا على حياته.

ولفت زبارقة الى الطلب المستعجل الذي قدم الخميس الماضي للإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بسبب تدهور وضعه الصحي الاسبوع الماضي، مؤكدا انه حتى هذا الوقت لم يتم التداول بالطلب، وطاقم الدفاع بانتظار تحديد جلسة لذلك.

وكان المحامي زبارقة زار الأسير مناصرة في مستشفى سجن "الرملة"، وأوضح أن آثار جروح ظهرت على ذراعيه.

وأضاف زبارقة في بيان، عقب انتهاء الزيارة، لم يتواصل الأسير أحمد معه بصرياً أو كلامياً، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، نقلت منتصف حزيران الجاري الأسير مناصرة الى مستشفى سجن الرملة، بعد تفاقم الوضع النفسي له.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي.

واعتقل مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، ويعاني من اضطرابات نفسية بدأت بالظهور عليه منذ عدة أشهر، لتعرضه للضرب المبرح خلال الاعتقال ما تسبب له بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخل الجمجمة.

كما تعرض مناصرة إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا "حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، وكان يبلغ حينها 13 عاما، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، ما جعله يعاني من آلام بالرأس والضيق النفسي، وحرم من العلاج المناسب.

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