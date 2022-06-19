هرتسوغ لأردوغان: تهديد إيران باستهداف إسرائيليين بتركيا ما زال قائما

رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، أن ما تصفه إسرائيل بتهديد إيراني لاستهداف سائحين إسرائيليين في تركيا، وخاصة في إسطنبول، ما زال قائما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.وقال هرتسوغ: "يجب مواصلة المجهود المشترك للجانبين الإسرائيلي والتركي من أجل إحباط الإرهاب". واتفق هرتسوغ وإردوغان على مواصلة العمل لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حوار منفتح ومتواصل.وشكر هرتسوغ إردوغان على جهود إحباط عمليات إرهابية في الأراضي التركية"، مشدداً على المساهمة الكبيرة للتعاون وبناء الثقة بين الحكومتين والشعبين.وتطرق بينيت إلى الادعاءات الإسرائيلية حول محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج، وقال: "أذرع الأمن الإسرائيلية تعمل من أجل إحباط محاولات لتنفيذ عمليات قبل خروجها إلى حيز التنفيذ".وأشار بينيت إلى تحذير السفر إلى تركيا "وخاصة إلى إسطنبول. والخطر ما زال مرتفعا".وذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر أمن تركية وإسرائيلية نفذت "حملة غير مسبوقة في إسطنبول"، في نهاية الأسبوع الماضي، لإحباط عمليات ضد إسرائيليين.