شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لوقف المقايضة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي مقابل أثمانٍ بخسة

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لوقف المقايضة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي مقابل أثمانٍ بخسة
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد، نفتالي بينيت، رئيس حكومة دولة الاحتلال، إلى التوقف عن استعمال دماء شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره في معاركه السياسية الداخلية لإنقاذ تحالفه الحكومي الهشّ من الانهيار وقطع الطريق على غريمه، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائيير لابيد، الذي يطمح ليحل محله في رئاسة الحكومة.

وأضافت الجبهة، أن جريمة جنين الأخيرة والتي أودت بحياة ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى، والغارات الجوية على قطاع غزة، وما ألحقته من أضرار بالغة بمصالح المزارعين الفلسطينيين تندرج في إطار مزايدات بينيت على خصومه السياسيين مستغلاً بأبشع الأساليب وأكثرها دموية، الأجواء الإقليمية والدولية المضطربة، وفي محاولة لتطيير رسائل إلى أكثر من جهة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت على أن سياسة التصعيد الدموي لبينيت لن تنجح في تقويض إرادة شعبنا وترهيبه وثنيه عن خيار المقاومة والصمود والثبات حتى رحيل الاحتلال عن أرضه.

وشددت الجبهة بالمقابل على ضرورة امتلاك استراتيجية فلسطينية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والضغوط الأميركية لوقف المقاومة مقابل الوعود الكاذبة التي أطلقها بايدن وارتد عنها مُغلباً المصالح الإسرائيلية على الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أكذوبة السياسة الأميركية المتوازنة في المنطقة.

وأعادت التأكيد على القيادة السياسية الفلسطينية، بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية والسياسية والأخلاقية نحو شعبنا، وتوفير الغطاء السياسي لنضالاته عبر خطوات عملية ملموسة، حدها الأدنى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو بكل استحقاقاتها السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، والتوقف في الوقت نفسه عن إطلاق الذرائع والتلطي خلف حجج واهية، لم تقنع أحداً لتبرير تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

أخبار ذات صلة

اشتية: شيرين شهيدة في ثرى القدس وشاهدة في محكمة الجنايات الدولية على جرائم الاحتلال

اشتية: شيرين شهيدة في ثرى القدس وشاهدة في محكمة الجنايات الدولية على جرائم الاحتلال

تفاصيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة

تفاصيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة

القدس: الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة بدو

القدس: الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة بدو

جامعة النجاح: لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث الاخيرة ستنهي عملها خلال ساعات

جامعة النجاح: لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث الاخيرة ستنهي عملها خلال ساعات

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع

المنظمة الدولية للسلام تمنح مروان الزغبي الفلسطيني المقيم في الدنمارك لقب &#34;الدكتوراه الفخرية&#34;

المنظمة الدولية للسلام تمنح مروان الزغبي الفلسطيني المقيم في الدنمارك لقب "الدكتوراه الفخرية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لوقف المقايضة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي مقابل أثمانٍ بخسة

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لوقف المقايضة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي مقابل أثمانٍ بخسة

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع

المنظمة الدولية للسلام تمنح مروان الزغبي الفلسطيني المقيم في الدنمارك لقب &#34;الدكتوراه الفخرية&#34;

المنظمة الدولية للسلام تمنح مروان الزغبي الفلسطيني المقيم في الدنمارك لقب "الدكتوراه الفخرية"

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

&#34;حماية المستهلك&#34; تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

"حماية المستهلك" تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"

منوعات

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شاهد: خبير التجميل بدر خلف يثير الجدل بإعلان حمله

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

عربي

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على أماكن للعبادة في أفغانستان

&#34;علماء المسلمين&#34; يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

"علماء المسلمين" يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب